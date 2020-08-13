كلبة تعود لمنزلها القديم على بعد 60 ميلا

عادت الكلبة” كليو” والتي تبلغ من العمر أربع سنوات، إلى منزلها القديم الذي يبعد 60 ميلا، بعد أن فقدت من قبل مالكها الجديد في مدينة تكساس.

واختفت الكلبة في ال12 يوليو من منزلها في أولاثي، كانساس، ووجدت في شرفتها القديمة في “لوسون” بولاية ميسوري، بعد عدة أيام.

وقد عثر على الكلبة، من قبل مالك المنزل الجديد، كولتون مايكل، وساعدها على إعادتها إلى أصحابها بعد أن قام بفحصها للتأكد من رقم شريحتها الالكترونية.

وقال السيد مايكل لشبكة CNN: «لقد عدت أنا وزوجتي إلى المنزل من العمل.. كانت كليو مستلقية على الشرفة الأمامية عند الباب الأمامي، وكأنها تنتظر شخصاً».

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وأردف قائلاً إنه بينما كانت الكلبة «كليو» قلقة بشأن الاقتراب منها، ولكن تمكن في النهاية من كسب ثقتها، واكتشف معلومات عن مالكها من الشريحة.

وأشار إلى أن زوجته تعرفت على الاسم الموجود على الرقاقة الإلكترونية، باعتبارها المالكة السابقة للمنزل، فيما قال مالك الكلبة” إنها قصة غريبة”، بحسب موقع سيدتي.

وكان مالكو «كليو» قد نشروا على Facebook قبل أسبوع؛ أعلنوا من خلاله فقدان كلبتهم في مناشدة للحصول على معلومات جول مكان وجودها.

وأفادت KMBC بأن «كليو» كان عليها أن تسافر 57 ميلاً (80.4 كم) في رحلتها من منزلها الجديد إلى المنزل القديم في ولاية ميسوري و عبور نهر أو جسر ثقيل مع حركة المرور!