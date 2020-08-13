تراند اليوم : شاهد: مقطع فيديو فضيحة رامي ورنا تشعل مواقع التواصل في الأردن

نشرت وسائل إعلام محلية والعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس 13 أغسطس 2020، مقطع فيديو، تحت مسمي فضيحة فيديو رامي ورنا في الممكلة الأردنية الهاشمية.

وكان في وقت سابق قد انتشر في الاردن مقطع فيديو لا سيارة الميتسوبيشي لانسر، الذي فتحت مديرية الامن العام الاردنية إثر ورود وتداول مقطع فيديو غير أخلاقي وينافي كافة القوانين والعادات والتقاليد فتح تحقيق فيه للتأكد من صحته ومكان حدوثه والأشخاص الذين ظهروا خلاله لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله .

وبحسب ما نشرت العديد من وسائل الإعلام المحلية، يظهر في المقطع الفيديو شاب وفتاة في وضع مخل بالأخلاق، حيث قام شخص آخر بتصوير ذلك، وأثناء الفيديو تحمل الفتاة لافتة عليها تاريخ التصوير 24 يوليو 2020، في إشارة إلى أن التصوير كان في العاصمة الأردنية عمان.

وطالب العديد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي محاسبة المتورطين في الفيديو لمنع انتشار الفجور بين المجتمع الأردني، وأن يكونوا قدوة للآخرين، مؤكدين على فضيحة فيديو رامي ورنا لا تمثل الشعب الأردني المحافظ، مطالبين بتدخل الجهات الأمنية للوصول إلى المطورين في الفيديو.

Advertisements

وشهدت صفحات كبيرا عبر موقع تويتر تحتوي على اسم “رامي ورنا” وتنشر عددًا كبيرًا من المقاطع الإباحية غير الأخلاقية، من حين لآخر، رغم البلاغات الكبيرة من قبل العديد من نشطاء مواقع التواصل ومن قبل إدارة تويتر.

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والوطن العربي، حيث يترقب العديد من النشطاء في الأردن الإجراءات من قبل الحكومة الأردنية لمحاسبة المتورطين.

كما وأفادت وسائل إعلام محلية ان الفيديو تم تسريبه من أحد النشطاء في الأردن، كما نشروا صورا للشاب عبر منصات التواصل مما أحدث جدلا كبيرا بين النشطاء في العالم العربي والخليج. وفق النشطاء

وأصيب النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة الأردنية الهاشمية، بصدمة كبيرة، بعدما تداولت صفحات محلية فيديو فضيحة سيارة اللانسر في الأردن، حيث طالبوا السلطات الرسمية باتخاذ العقوبات الرادعة في هذه القضية.