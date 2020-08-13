تراند اليوم : فيديو صوت الحوت الازرق .. فيديو صوت الحوت الازرق في ليبيا و مصر

فيديو صوت الحوت الازرق مشاهدة وتحميل فيديو صوت الحوت الازرق أونلاين بجودات عالية HD تنزيل فيديو صوت الحوت الازرق ميوشن عالي الجودة، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وليبيا بتداول فيديو صوتي يقال بأنه لحوت أزرق سمع صوته بالبحر الابيض المتوسط مما أثار الذعر بأوساط السكان.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وموقع الفيديوهات الشهير "يتيوب" بعدد من الفيديوهات التي رصدها عدد من المواطنين لظهور الحوت الأزرق على الشواطيء الليبية ، خلال الساعات الماضية .

وأكد عدد من المواطنين أنهم سمعوا صوت الحوت الازرق بالقرب من شواطئ مدن ليبية .

وقال سكان من المدينة انهم سمعوا صوت هدير ضخم قادم من وسط البحر.

وبحسب افادة بعض الاهالي فقد سُمع الصوت بوضوح في سواحل هذه المناطق، ودون عدد من الاشخاص افادتهم بهذا الخصوص.

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وجاء ذلك تزامنا مع حديث شعبي في مصر وليبيا بمشاهدة حيتان ضخمة بالقرب من سواحل البلدين.

جمعية رؤية لهواة الفلك، أكدت أن مقاطع الفيديو التي تظهر أصوات غريبة، في عدّة مدن ليبية، والتي قِيل أنها أصوات “الحوت الأزرق”، هي مقاطع قديمة وليست في ليبيا.

وأفادت الجمعية عبر صفحتها على الفيسبوك، أنها تلقّت “عشرات الاستفسارات عن صوت غريب يخرج من جانب البحر الأبيض المتوسط في عدة مدن ليبية كما تظهره بعض المقاطع المرئية المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.”

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وأشارت في توضيحها، أنها لا تستطيع أن تنفي أو تؤكد هذه الظاهرة، ولكنها تستطيع التأكيد أن مقاطع الفيديو المتداولة، ليس في ليبيا.

وطالبت متابعيها، بذكر المدينة وتاريخ ظهور الصوت والتوقيت، لهذه الأصوات.

صوت الحوت الأزرق في ليبيا :-

سمع سكان الساحل الليبي وبالتحديد بنغازي، صوت مرعب وغريب ولم يتم تحديد مصدره الفعلي ، حيث أكد عدد من سكان المنطقة أن هذا الصوت يعود للحوت الأزرق بعد رؤيته على السواحل الليببة .



كما وقام عدد من المواطنين الليبين بتصوير عدد من الفيديوهات التي تحتوي على مشاهد يظهر فيها الحوت الأزرق .