تراند اليوم : تفسير حلم ابي يجامعني في منامي

تفسير حلم ابي يجامعني في منامي ، تَرى الفتيات أحيانًا في المنام أحلامًا مُخيفة منها الجماع مع أحد المحارم، لذلك في مقالنا هذا سوف نشرح تفسير أحد هذِه الأحلام وهُو تفسير حلم ابي يجامعني، فرؤية هذا الحلم يُعتبر من الأحلام التي تدُب الرعب في قَلب الفتاة الحالمة، نظرًا لأنّها لا تعرف تفسير هذا الحلم وعلى ماذا يدل، لهذا تُسارع الفتاة للبحث عن حُلم مُشابه لحلمها لمعرفة ما تفسيره أو معرفة التفسير العام للجماع في المنام، ونحن في موقع فهرس جمعنا هُنا أدقّ تفسير حلم ابي يجامعني وما فيه من دلالات ومعاني وتفسيرات خير وشر للإنسان.

حلمت ان زوجي يجامعني لابن سيرين

حلم جماع الزوج يحمل الكثير من الخَير للزوج، فهو دليل على المودة والحب بين الطرفين بشكلٍ عام، لذا يجبُ أخذ التفاصيل التي جاء بها الحلم بعين الاعتبار.

وأما من نكح امرأته في المنام، فإنّه يظفر بما يحاوله في أمور صناعته. فإن رأى أنّه جنب اختلط أمره، فإن اغتسل خرج من جميع ما أصابه.

الوطء على السلطان، والركوب في السفن، وطلب الضال، لأنّ الوطء لذة ومنفعة فيه تعب ومداخلة.

وقيل من رأى كأنّه زنى فإنّه يخون، وقيل يرزق الحج. وقيل إنَّ الزنا بامرأة رجل معروف طلب مال ذلك الرجل وطمع فيه. والزاني بامرأة شابة واضع ماله في أمر محكم غير مضيع له.

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نكاح الذكران: فانظر إلى المنكوح، فإن كان شاباً ظفر الناكح بعدوه، وإن كان شيخاً ظفر بجده وعلا بحظه، وإن كان معروفاً قهره الناكح وظلمه وعدا عليه، وإن كان طفلاً صغيراً ركب ما لا ينبغي له وحمل غير مشقة .

وأما إن تزوجت المرأة زوجاً غير زوجها في المنام: فإنّه نفع يدخل عليها أو على أهل بيتها أو زوجها من شريك يشاركه أو ولد يعاونه أو صانع.

ومن رأى لامرأته لحية لم تلد المرأة أبداً. وإن كان لها رلد ساد أهل بيته.

فإن رأى أنّ امرأته متصنعة مضطجعة معه فوق ما هي في هيئتها ومخالفة لذلك، فإنّها سنة مخصبة تأتي عليه ويعرف وجه ما يناله منها.

فمن رأى أنّه ينكح رجلاً مجهولاً وكان المجهول شاباً فإنّ الفاعل يظفر بعدو له. وكذلك لو كان المنكوح معروفاً أو كانت بينهما منازعة أو خصومة أو عداوة، فإنَّ الفاعل يظفر بالمفعول به. وإن كان المنكوح معروفا.

من رأىَ أنّه تزوج بامرأة ميتهَ ودخل بها، فإنّه يظفر بأمر ميت يحتاله، وهو في الأمور بقدر جمال تلك المرأة، فإن لم يكن دخل بها ولا غشيها فإنّ ظفره بذلك الأمر يكون دون ما لودخل بها.

حلمت ان زوجي المتوفي يجامعني

رؤية نِكاح المُتوفّي في المنام فيها كثير من الأمور التي لا تبشر بالخير حسب التفسيرات لابن سيرين والنابلسي وسوف نَعرض أهمّ هذه الأمور والدلالات التي يُمكن أن تكون صحيحة أو خاطئة والله أعلى وأعلم.

وإن رأى كأنه ينكح ميتاً مجهولاً في قبر، فإنه يزني.

وإن رأى كأنه نكحه فأمنى، فإنه يخالط رجلاً شريراً منافقاً ويغرم عليه مالاً.

وإن رأى أنه ينكح ميتاً معروفاً رجلا كان أو امرأة، فإنه يظفر بحاجة قد أيس منها.

وإن رأى أنه نكح رجلاً صديقاً أصاب عقبه من الفاعل خيراً، فإن كان المنكوح عدواً، فإن الفاعل يظفر بعقب ذلك الميت.

وإن رأى أنه ينكح ذا حرمة من الموتى، فإن الناكح يصل المنكوح بصدقة أو دعاء أو يصل إلى عقبه منه خير، وقيل إنه يقدم على حرام.

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وإن رأى كأن ميتاً معروفاً نكحه أصابه نفع من عمله أو ماله.

وإن رأى كأن إمرأة ميتة حييت فنكحها وأصابه من مائها، فإنه يظفر بحاجته وينفق فيها مالاً بطيبة نفس منه وينال ولاية مستأنفة وتجارة رابحة.

فإن تزوج بامرأة ميتة، ورأى إنها حية وحولها إلى منزله، فإنه يعمل عملاً يندم عليه، فإن وطئها وتلطخ من مائها، فإنه نادم من عمل في خسران وهم وتحمد عاقبته وينال خيراً بقدر ما أصابه من مائها آخر الأمر.

تفسير حلم أبي يجامعني في المنام

حلم الجماع في المنام يَختلِف حسب من يُفعل به الجماع كالزوجة أو أحد المحارم أو لإن كان الجماع بميت حتّى، وقد يختلف التفسير من شخص لآخر وحسب جوانب الحلم الذي حلمه.

من رأى: أنه جامع رجلاً فإن المفعول ينال من الفاعل خيراً.

ومن رأى: أنه جامع زوجته على عادته فإنه يصلها بالبر والخير، وإن كان جماعه معها في الدبر فإنه يطلب أمراً فيه بدعة ولا يحصل له في مطلبه نتيجة ويكون غير محافظ على السنة.

ومن رأى: أنه يجامع أحداً من محارمه فإنه يكون قليل المحبة والشفقة لمن فعل بها، وربما تنقطع مودته عنها، وإن كانت ميتة فإنه يدل على حصول هم وغم، وقيل إن رؤيا ذلك خير للفاعل والمفعول، وربما دل على الحج.

ومن رأى: أنه يجامع زوجته وكانت ميتة فلا خير فيه.

ومن رأى: أنه يجامع إمرأة ميتة مجهولة فإنه حصول مراد، وقيل الجماع في الأصل يدل على نيل المطلوب وإصابة البغية.

ومن رأى: أن الخليفة أو من يقوم مقامه نكحه نال ولاية.

ومن رأى: أنه نكح رجلاً أصابه فرح وفرج من الغم.

ومن رأى: أنه ينكح رجلاً من غير منازعة فإنه يدل على أن يكون بينهما مودة في ذلك الوقت، وربما نال المنكوح من الناكح خيراً إن عرفه، وإن لم يعرفه فلا بأس به.

ومن رأى: أنه ينكح شاباً مجهولاً فإنه نطق بعدله.

ومن رأى: أنه افتض بكراً فإنه يملك جارية أو ينكح إمرأة حسنة في تلك السنة.

من رأى: أن ينكح إمرأة رجل يعرفه فإن ذلك الرجل الذي هو زوج المرأة ينال غنى من جهة امرأته. وقيل من رأى أن أحداً ينكح إمرأته نال الناكح إن كان معروفاً من تجارته نيلته.

ومن رأى: أنه ينكح شيخاً مجهولاً وهو يوافقه على ما يأمل به فهو في غاية الحسن.

ومن رأى: أنه ينكح ميتاً فإنه يصله بالدعاء.