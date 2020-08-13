تراند اليوم : شاهد: أول رد من الفنان حسين الجسمي على حملات التنمر واتهامه بالنحاسة

أبو ظبي/ الخليج 365

رد الفنان الإماراتي حسين الجسمي على إتهامه بالنحاسة وحملات التنمر المكثفة التي تلقاها عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية عقب إنفجار بيروت.

وقال الجسمي عبر تغريدة له في حسابه الرسمي "تويتر" : "صمتنا احتراماً تربّينا عليه..نسامح ونحسن الظن كرماً.. ونتجاهل شموخاً.. جميعكم نحب".

وتداولت عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي شائعات تفيد بان الفنان الإماراتي ينوي الإعتزال بعد تعرضه لحملات تنمر واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي واتهامه بالنحاسة، التي أثرت على نفسيته.

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"بحبّك يا لبنان لتخلص الدني" كلمات قليلة ومعبرة كتبها الفنان الإماراتي حسين الجسمي قبل أيام من الانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت ليعبر عن حبه لهذا البلد غير أنها تسببت بموجة كبيرة من التنمر والسخرية من قبل عدد كبير من الناشطين.

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وانهالت تعليقات التنمر على حسين الجسمي بسبب تعبيره عن حبه للبنان، حيث ربط البعض بين ما كتبه وحدوث الانفجار بعد أيام، لتبدأ حملة واسعة من السخرية والتنمر عليه مثل وصفه بالـ"نحس" وحبه للبنان "فأل سوء".