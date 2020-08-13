تراند اليوم : تنسيق كليات الادبي 2020

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تنسيق كليات الادبي 2020 ،تحميل وتنزيل فهرس تنسيق كليات الادبي 2020 نتيجة تنسيق كليات الأدبي 2020 ، وأعلنت وزارة التربية المصرية نتائج الثانوية حيث بدأ الطلاب بالبحث عن تنسيق المرحلة الاولى والتي من ضمنها تنسيق كليات الأدبي والعلمي والفني.
قائمة بالحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى من التنسيق للعام الماضي ٢٠١٩، بعد إعلانها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي كالآتي:
مؤشرات تنسيق الكليات الأدبي 2020
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 402 درجة
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 398.5 درجة
ألسن كفر الشيخ 398.5 درجة
سياسة واقتصاد السويس 397.5 درجة
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 395 درجة
سياسة واقتصاد بني سويف 395 درجة
ألسن عين شمس 394.5 درجة
إعلام القاهرة 394 درجة
ألسن بنى سويف 393 درجة
ألسن المنيا 392.5 درجة
ألسن سوهاج 392
ألسن الأقصر 391.5
ألسن أسوان 391.5
آثار الزقازيق بصان الحجر 390.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5
إعلام بني سويف 389.5
آثار القاهرة 387.5
آثار دمياط 387.5
إعلام جنوب الوادي 387
آثار ولغات مطروح 385.5
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 384.5
آثار الفيوم 384.5
آثار أسوان 384
تربية المنيا 384
آثار الأقصر 383
تربية عين شمس 382.5
تربية الزقازيق 382
تربية طنطا 381.5
آثار سوهاج 381
تربية بورسعيد 381
تربية بنها 380.5
الإعاقة والتأهيل بني سويف 379.5
آثار جنوب الوادي 379.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 379
تربية الإسكندرية 377.5
تربية مدينة السادات 375.5
تربية المنصورة 375.5
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375
تربية دمنهور 375
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 375
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بورسعيد 374
فنون جميلة (فنون) المنصورة 372
تربية حلوان 372
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372
تربية كفر الشيخ 371.5
تربية جنوب الوادى 371.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 371
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 370
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 368.5
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 368
تربية الفيوم 367
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 366.5
تربية بنى سويف 365.5
تربية بنات عين شمس 365.5
تربية (طفولة) طنطا 365
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 365
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 365
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 364
آداب القاهرة 364
تربية سوهاج 363.5
تربية أسيوط 363.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 361.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 361
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360.5
تربية طفولة مبكرة المنوفية 360
تربية طفولة مبكرة المنصورة 360
آداب عين شمس 360
تربية (طفولة) كفر الشيخ 359.5
تربية نوعية الزقازيق 358.5
تربية طفولة مبكرة المنيا 358.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 358
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 357.5
تربية نوعية طنطا 357
آداب بنها 357
تربية نوعية المنيا 357
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 356.5
سياحة وفنادق الإسكندرية 355.5
تربية السويس 355.5
تربية (طفولة) عين شمس 355
آداب بور سعيد 354
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 353.5
آداب حلوان 353
تربية (طفولة) الإسكندرية 352.5
فنون جميلة (فنون) حلوان 351.5
تربية طفولة مبكرة أسيوط 351
تربية طفولة مبكرة بنى سويف 351
حقوق المنيا 351
آداب الإسكندرية 350.5
آداب العريش 350.2
تربية العريش 349.7
تجارة دمياط 349.5
تربية نوعية كفر الشيخ 349.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 349.5
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 348.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط 348
تجارة القاهرة 347
آداب المنصورة 346.5
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 346
تجارة المنصورة 346
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346
تجارة الزقازيق 345.5
تربية طفولة مبكرة الفيوم 345.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنى سويف 344.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 344.5
تجارة جنوب الوادى 344.5
آداب الزقازيق 344
تربية طفولة مبكرة القاهرة 344
آداب المنوفية بشبين الكوم 343.5
سياحة وفنادق المنصورة 343.5
تربية طفولة مبكرة دمنهور 343.5
تجارة عين شمس 343
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادى 342.5
تربية (طفولة) جنوب الوادى 342.5
تربية طفولة مبكرة مطروح 342.5
آداب طنطا 342
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 342
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341.5
آداب انتساب موجه القاهرة 341.5
فنون جميلة (فنون) المنيا 341
تجارة الإسكندرية 341
آداب انتساب موجه عين شمس 339.5
تجارة وإدارة أعمال حلوان 339
آداب بنات عين شمس 339
آداب كفر الشيخ 339
آداب وعلوم إنسانية السويس 338.5
تربية (طفولة) دمنهور 338
تربية نوعية القاهرة 337.5
آداب انتساب موجه بنها 337.5
تجارة كفر الشيخ 337
آداب الفيوم 336.5
تجارة بور سعيد 336
تربية نوعية الإسكندرية 336
آداب انتساب موجه حلوان 335
فنون جميلة (فنون) الأقصر 335
آداب دمياط 334.5
آداب دمنهور 334
تجارة بنها 334
آداب أسوان 333.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 332
آداب انتساب موجه الإسكندرية 332
تربية نوعية بنها 331.5
حقوق بور سعيد 331.5
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 331
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5
تربية (طفولة) العريش 330.2
تربية جنوب الوادى بالغردقة 330
تربية نوعية جنوب الوادى 330
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 330
سياحة وفنادق مطروح 330
تربية نوعية المنصورة 329.5
حقوق سوهاج 329.5
تربية الوادى الجديد 329
تربية أسوان 329
آداب بنى سويف 329
تربية (طفولة) سوهاج 328.5
تربية نوعية أسيوط 328.5
تربية نوعية بور سعيد 328.5
تربية نوعية مطروح 328.5
حقوق دمياط 328
تجارة انتساب موجه عين شمس 328
تجارة أسوان 328
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 328
تربية نوعية عين شمس 328
تجارة دمنهور 328
آداب الوادى الجديد 328
آداب جنوب الوادى 328
تربية دمياط 328
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328
تربية (طفولة) السويس 328
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