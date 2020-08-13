تراند اليوم : إنتحار كاتبة شهيرة بظروف غامضة

الرباط/ الخليج 365

أقدمت الكاتبة المغربية الهولندية، نعيمة البزاز، على الإنتحار في ظروف غامضة عن عمر يناهز 46 عاماً.

‏وبدأت البزاز طريقها في سن 21 من عمرها بكتابة روايتها “الطريق إلى الشمال” عام 1995، ثم توالت كتاباتها فيما بعد لتشمل أهم كتاباتها مثل “عشاق الشيطان” عام 2002، و”المنبوذ” عام 2006، و”متلازمة السعادة” عام 2008، حيث كتبت عن صراعها مع الاكتئاب.

وتعرضت نعيمة البزاز إلى القتل بسبب الكتابات الجريئة عن الدين والجنس والمخدرات، حيث تم تهديدها بالقتل منذ سنة 2006 بسبب رواية حول “رجال الدين” في هولندا، مما اضطرها للتوقف عن الكتابة وجعلها تدخل في حالة اكتئاب شديدة منذ سنة 2007 وتقطع علاقتها مع المحيطين بها.

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وفي 2010 عادت نعيمة برواية جديدة باسم “نساء فينيكس”، حكت فيها عن عائلة مهاجرة عاشت في الحي وتعرضت للعنصرية والحقد والكراهية من الجيران الهولنديين، غير أن أحد جيران نعيمة الحقيقيين وصلته الرواية وقرأها فظن أنها كتبتها ضده، فحمل قنبلة مولوتوف وذهب لبيتها ليقتلها.

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