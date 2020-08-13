تراند اليوم : شاهد: وفاة فنانة مصرية شابة بعد صراع مع المرض

القاهرة/ الخليج 365

توفيت ، أمس الثلاثاء، المذيعة المصرية والفنانة الشابة بيلا كشك، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان لمدة عامين.

ونشر أحد القائمين على صفحة بيلا على موقع التواصل الإجتماعي " الفيس بوك" خبر وفاتها، حيث قام بتغيرالصورة الشخصية لحسابها إلى صورة حملت آية قرآنية، تم التعليق على تلك الصورة بطلب الدعاء لها بالرحمة والمغفرة حيث كُتب: “نسألكم الدعاء لبيلا”.





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كما كتب مدونون ومغردون تدوينات ترحموا من خلالها على روح الفقيدة.

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وكان للراحلة كشك مشاركة تمثيلية واحدة، عندما جسدت دور مدرسة لغة فرنسية في الفيلم الكوميدي "ويزو سكول"، بطولة الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والفنانين سامي مغاوري، وعلا رامي، ورضا حامد، وإسراء عبد الفتاح، وعمر خورشيد، وتأليف مصطفي السبكي، وإخراج على رجب.



