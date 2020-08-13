تراند اليوم : تنسيق طب بيطري 2020 .. تنسيق طب بيطري خاص 2020

تنسيق طب بيطري 2020 ، تنسيق طب بيطري خاص لجميع الطلبة الجدد نقدمه لكم ضمن سلسلة متابعتنا المتواصلة لتنسيقات 2020 كلية الطب البيطري؛ كيان مستقل عن كلية الطب، يتطلب مجموع درجات مرتفعة تؤهل الطالب للالتحاق بها، تبلغ مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات، ولا يوجد تخصص خلال سنوات الدراسة الخمس، كما تُدرس المواد العلمية باللغة الإنجليزية.

أما عن نظام الدراسة والجداول؛ ففي بعض الجامعات يتم تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الدراسة مثل كلية الطب البيطري بجامعتي القاهرة والمنصورة والأسكندرية.

وفيما يلي نعرض المقررات الدراسية لطالب طب بيطري خلال الـ5 سنوات

: السنة الأولى هناك عدد من المواد المقسمة على الفصلين الدراسيين؛ يدرس الطالب في عامه الأول بكلية الطب البيطري جملة من المواد في الفصل الدراسي الأول؛ هي تشريح وأجنه "عام"، هستولوجيا "الحيوانية، الكيمياء الحيوية، لغة إنجليزية ومصطلحات طبية، وإرشاد بيطري، الوراثة والهندسة الوراثية، وأما عن مواد الفصل الدراسي الثاني فتكون؛ تشريح وأجنة "خاص"، هستولوجيا "الدواجن والأسماك"، اقتصاد وإدارة مزارع، الحاسب الآلي، الأيض وكيمياء التغذية، الفيزياء الحيوية.

السنة الثانية يدرس الطالب في الفصل الدراسي الأول بالعام الثاني؛ مادة تشريح "عام"، فسيولوجيا "عام"، تربية وإنتاج حيواني، إدارة الحيوان والدواجن، الحاسب الآلــي "جزء ثان"، أما عن مواد الفصل الدراسي الثاني؛ فيدرس مادة تشريح "خاص"، ومادة فسيولوجيا "خاص، وسلوكيات الحيوان والدواجن"، تربية وإنتاج دواجن.

اقرأ أيضاً

السنة الثالثة في الفصل الدراسي الأول يدرس طالب الطب البيطري؛ مادة باثولوجيا "عام"، ميكروبيولوجيا "عام"، وأدوية بيطرية "عام"، وطفيليات "عام"، الرقابة الصحية على الألبان، وتغذية الحيوان والدواجن والأسماك، وفي الفصل الدراسي الثاني يدرس؛ مادة باثولوجيا "خاص"، ميكروبيولوجيا "، الرقابة الصحية على الألبان والزيوت والدهون والبيض، والتغذية الإكلينيكية"، ميكروبيولوجيا "خاص"، طفيليات "خاص"، أدوية بيطرية "خاص.

السنة الرابعة تتلخص مواد الفصل الدراسي الأول في السنة الرابعة للكلية في؛ مواد جراحة عامة وتخدير، أمراض باطنة "جزء أول"، وأمراض معدية "جزء أول"، والرقابة الصحية على اللحوم، وطب شرعي وسموم، وباثولوجيا إكلينيكية، أما في الفصل الدراسي الثاني؛ يدرس الطالب جراحة "عامة"، والولادة "تناسليات"، وأمراض معدية "جزء ثان"، والرقابة الصحية على لحوم الدواجن والأسماك، وأمراض أسماك، وتشخيص معملي إكلينيكي.

السنة الخامسة أما عن آخر سنوات الدراسة بكلية الطب البيطري، فيدرس الطالب في الفصل الدراسي الأول؛ جراحة خاصة "جزء أول"، ولادة "تلقيح صناعي"، وأمراض الطيور والأرانب "جزء أول"، وصحة الحيوان والدواجن،"، وأمراض باطنة "جزء ثان، وأمراض مشتركة، وفي الفصل الدراسي الثاني الذي يعلن انتهاء الحياة الدراسية بالكلية؛ يدرس الطالب، جراحة خاصة "جزء ثان"، ولادة "توليد"، أمراض باطنة "حيوانات برية"، وأمراض طيور وأرانب "جزء ثان"، الصحة البيئية والتلوث.

وأما عن بعد التخرج يمكن لطالب الطب البيطري، أن يتجه للتخصص الذي يفضله؛ وذلك عن طريق الدراسات العليا، ويختار من بين هذه التخصصات؛ التوليد والتناسل والتلقيح الصناعي، الباثولوجيا الإكلينيكية، الفسيولوجيا، وأمراض الباطنة والأمراض المعدية، والأمراض المشتركة، الفيروسات، الرقابة الصحية على الأغذية، التشريح والأجنة، الباثولوجيا. فلا تقتصر مجالات عمل طلاب كلية الطب البيطري على معالجة الحيوانات والاهتمام بهم كما هو مطبوع في أذهان البعض؛ بل تتميز كلية الطب البيطري بتنوع مجالات العمل بها على عكس الكثير من كليات الطب بمختلف تخصصاتها، فكل تخصص يتيح الفرصة للتوغل بسوق العمل؛ فبالنسبة لقسم الميكروبيولوجيا، وڤيرولوجي، والكلينيكال باثولوجي؛ متاح لهم العمل بمعامل التحاليل البيطرية والبشرية. ويعمل المتخصصون في الباطنة والجراحة والولادة في العيادات البيطرية، أما عن المتخصصين في الرقابة الغذائية فيعملون بوزارتي الصحة والزراعة، كما أيضًا يعرف الكثير من خريجي الطب البيطري بالعمل في شركات الأدوية والصيدليات البيطرية والبشرية، والمعامل المختلفة، وفي مجال الطب الشرعي، ومزارع الدواجن والأسماك واللحوم، ومراكز الأبحاث، وقد ينضم البعض لهيئة التدريس بالكلية وهم ممن تفوقوا واستحقوا عن جدارة هذه المرتبة.

تنسيق كلية الطب البيطري 2020

وجاءت توقعات تنسيق كلية الطب البيطري في مختلف الجامعات كما يلي:

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة المنصورة 399 درجة.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة المنيا 399 درجة.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق 399 درجة.

Advertisements

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة بني سويف 399 درجة.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ 398.5 درجة.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي 398.5 درجة.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة أسوان 398.5 درجة.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة سوهاج 398.5 درجة.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة أسيوط 398.5 درجة.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة دمنهور 398.5 درجة.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة القاهرة 398.5 درجة.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية 398 درجة.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة بنها 398 درجة.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 398 درجة.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات 398 درجة.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة مطروح 398 درجة.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري جامعة الوادي الجديد 398 درجة.