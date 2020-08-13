تراند اليوم : تنسيق حاسبات ومعلومات 2019 ,,, نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات 2020

تنسيق حاسبات ومعلومات 2019 نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات 2020 تعتبر كلية حاسبات ومعلومات واحدة من اكثر الكليات التي تشغل بال الكثر من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة لانها تتميز بوجود عدة تخصوصات.

وتعتبر كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس هي اول كليات الحاسبات و المعلومات في مصر، حيث نشات في عام 1995.

بعد ارتفاع درجات طلاب الثانوية العامة و ارتفاع تنسيق المرحلة الاولي، من المتوقع ان يكون الحد الأدنى لكلية حاسبات و معلومات لعام 2019 2020 ، هو 375 درجة.

و تكون مدة الدراسة بالكلية لمدة 4 سنوات، و يكون التخصص في السنه الثالثة او الاخيرة، و تخضع الكلية لنظام الساعات المعتمد، فلابد ان يجتاز الطالب عدد ساعات محدده و هي 144 ساعة معتمدة.

اقسام كلية حاسبات ومعلومات التي تتوافر في بعض الجامعات:

1-قسم علوم الحاسب( حلوان،عين شمس).

2-قسم نظم المعلومات.

3-قسم تكنولوجيا المعلومات( القاهرة، وحلوان، والمنصورة، والزقازيق والمنوفية، وأسيوط، وبني سويف، والمنيا).

4-قسم نظم الحاسبات(عين شمس وبنها).

5-قسم الحسابات العلمية(عين شمس، وبنها، والمنيا).

6-قسم العلوم الأساسية( عين شمس، والفيوم، وقناة السويس).

7-قسم نظم المعلومات الحيوية(عين شمس).

8-قسم نظم المعلومات الجغرافية(القاهرة).

9-قسم هندسة البرمجيات(حلوان وعين شمس).

10-قسم بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار(القاهرة، والزقازيق، والمنوفية).

11-قسم الوسائط المتعددة(أسيوط وبني سويف).

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تنسيق كليات حاسبات ومعلومات 2019 2020

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حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة 381.5

حاسبات ومعلومات طنطا 381.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية 380.5

حاسبات ومعلومات المنصورة 379.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 379.5

حاسبات ومعلومات عين شمس 379.5

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الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ 378.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق 377.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها 376.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان 375.5

حاسبات ومعلومات الأقصر 375.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم 375.5

حاسبات ومعلومات السويس 375.0

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 375.0

حاسبات ومعلومات الفيوم 374.0

حاسبات ومعلومات بني سويف 373.0

حاسبات ومعلومات المنيا 373.0

حاسبات ومعلومات أسيوط 372.5

حاسبات ومعلومات سوهاج 372.0