تراند اليوم : حقيقة تدهور الوضع الصحي للفنانة اللبنانية فيروز

وكالات/ الخليج 365

تضاربت الأنباء، خلال الساعات الماضية، حول تدهور الوضع الصحي للفنانة اللبنانية الشهيرة بـ "فيروز"، ومعناتها من إعياء شديد.

وكانت إبنة الفنانة فيروز قد نفت مؤخراً خبر وفاتها، الذي بدأ ينتشر بالتزامن مع الاحتجاجات التي اندلعت في وسط العاصمة اللبنانية بيروت إثر انفجار المرفأ.

وقالت ريم الرحباني: "يا ولاد روحوا إلعبوا بعيد، كل شي عم تفبركوه من شائعات وصوَر وخبار وبشاعات، ما بتشبه إلا نفوسكن الدنيئة والمريضة رح يرتد عليكن!".

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وأضافت: "ما أبشعكن وما أوضحكن! حتّى بهيك وقت من سواد وحزن ومأساة هالبلد، ما قدرتوا تتخطّوا حقدكن وكرهكن، وتنيّموا وساختكن؟".

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من ناحيته نشر الموسيقار الكبير زياد رحبانى قبل قليل تغريدة قصيرة قال فيها صلواتكم لفيروز.