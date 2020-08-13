لا تزال الفنانة نادين نسيب نجيم في المستشفى منذ الثلاثاء الماضي بعد خضوعها لعملية جراحية استمرت ستّ ساعات بسبب إصابتها البالغة في وجهها. وكانت نجيم أصيبت بالانفجار الضخم الذي هزّ بيروت وضواحيها، واتّخذت قراراً حاسماً ويبدو أنه لا عودة فيه.
وغرّدت نجيم على "تويتر" من المستشفى قائلةً: "من هاللحظة من المستشفى أخذت قراراً: رح إترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت. بس تنقبروا إنتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً".
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : نجيم تقرّر الهجرة: بس تنقبروا تحت التراب نحنا منرجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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