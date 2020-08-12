ندى بسيوني تنعى طليقها الفنان سناء شافع بكلمات مؤثرة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 09:16 مساءً - ‏27 دقيقة مضت أخبار المشاهير 54 زيارة

نعت الفنانة ندي بسوني، طليقها الفنان سناء شافع، الذي توفى مساء اليوم الأربعاء، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر يناهز الـ 77، وذلك عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكتبت “بسيوني” تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ” ألف رحمه على الدكتور سناء شافع اللهم اغفر له واجعل مثواه الجنة”.

كان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، ووقتها أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية أنه غير مصاب بفيروس كورونا.

يذكر أن الفنان سناء شافع شارك فى رمضان الماضى بمسلسل “ليالينا 80” تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة إياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.