الإهمال كلفه حياته .. كلمات مؤثرة لسناء شافع قبل وفاته

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 09:16 مساءً - ‏50 دقيقة مضت أخبار المشاهير 64 زيارة

أكدت نقابة المهن التمثيلية في مصر، عصر اليوم خبر وفاة الفنان الكبير سناء شافع عن عمر يناهز الـ77 عاما.

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وكان الفنان سناء شافع تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، وقام بإجراء بعض الفحوصات الطبية.

قال الفنان سناء شافع ، قبل أيام إن تعرضه لوعكة صحية، مؤخرًا ناتج عن إهمال شخصى منه كلفه الكثير، موضحًا أنه أصيب منذ عامين بالتهاب رئوى حاد ولم يلق له بالًا وأخذ بعض الأدوية على اساس انه دور إنفلونزا بسيط.

وتابع: “إهمالى كلفنى كتير لدرجة إنى مكنتش أقدر أتنقل من كرسى لكرسى”.