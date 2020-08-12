شاهد: محمد عساف يكشف عن ظروف زواجه

وجه الفنان الفلسطيني محمد عساف الحائز على لقب محبوب العرب، رسالة إلى متابعيه، تحدث فيها عن الظروف زواجه من فتاة خارج الوسط الفني " ريم عودة"، في الإمارات العربية المتحدة.

وقال الفنان عساف، في تسجيل عبر أم بي سي تريندنغ، إنه كان بوده أن يشارك الجمهور فرحته بزواجه إلا أن جائحة فيروس كورونا وما ترتب عليها من إجراءات التباعد الاجتماعي والمصاب الأليم الذي أصاب العاصمة اللبنانية بيروت، حال دون ذلك.

ووجه الفنان الفلسطيني رجاء للجمهور بعدم تداول تفاصيل حياته الشخصية والعائلية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام .

وأكد عساف أن زوجته لا تمتلك أي حسابات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، داعيا إياهم لعدم التعاطي مع هذه الحسابات الوهمية، الامر الذي حسم جدلا دار خلال الأيام الماضية حول هوية زوجة عساف.

وشكل خبر زواج الفنان الفلسطيني محمد عساف صدمة وجدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب زواج الفنان سرا وبحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء ويأتي ذلك مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

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وبحسب وسائل إعلام فنية، فإن زوجة الفنان هي ريم عودة فلسطينية الجنسية وهي من الفلسطينيات اللواتي تعيش خارج فلسطين مع والدها، حيث تبلغ من العمر 22 عاما، وتقدم لخطبتها وتزوجها خلال فترة قصيرة.

وبدأ مشواره الفني منذ أن كان طفلاً، عندما شارك في أوبريت "طلائع فلسطين"، والذي غنى فيه من أجل حق الأطفال في التعليم. تأثر بالأغاني الوطنية منذ الصغر حيث غنى لفلسطين أغنية "شدي حيلك يا بلد" عندما كان في الحادية عشر من عمره.

والفنان محمد عساف هو مغنٍ فلسطيني بدأ الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغاني مصورة له، بدأت شهرته تزداد بعد أن فاز في برنامج أراب آيدول في موسمه الثاني، على قناة ام بي سي 1، وكان له حضور متميز في عدة مهرجانات، حيث شارك بأغنية في افتتاح كأس العالم 2014 وأنتج عنه فيلم الآيدول في عام 2015.

الجدير بالذكر أن حفل زفاف الفنان محمد عساف اقتصر على مجموعة من أصدقائه وعائلة كل من العروسين وجاءت فكرة اختصار حفل الزواج على مجموعة مصغرة من الضيوف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد التي فرضت إجراءات وقائية وتباعدا اجتماعيا في كافة دول العالم.