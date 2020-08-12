وفاة فنان مصري شهير عن عمر 77 عاما

أعلنت وسائل إعلام رسمية، مساء اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2020، عن وفاة الفنان المصري سناء شافع في أحد مشافي القاهرة عن عمر يناهز 77 عاما.

وأكدت صحيفة اليوم السابع، وفاة الفنان سناء شافع بعد تدهور حالته الصحية خلال اليومين الماضيين داخل إحدي مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، بعد نقل إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، مساء الجمعة الماضي، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وقال الفنان المصري في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه أجرى عملية "بذل" لمياه متراكمة على الرئة في مستشفى الشبراويشي بمحافظة الجيزة المصرية، بعد استقرار حالته الصحية جراء الإصابة بالتهاب رئوي.

ونعى الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان شافع، بكلمات مؤثرة، حيث قال:" إن الفنان شافع رحل عن عالمنا اليوم، بعد تدهور حالته الصحية خلال اليومين الماضيين داخل إحدى المستشفيات.

الجدير بالذكر أن الفنان المصري سناء شافع ولد في 25 يناير 1943،وهو ممثل ومخرج مسرحي، له عدد من الأعمال الهامة أبرزها "ساكن قصادي"، "أنا وإنت وبابا في المشمش"، "جمهورية زفتى"، "هارون الرشيد"، "ألف ليلة وليلة"، وغيرها.