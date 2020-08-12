شاهد: الصورة الأولى للفنان محمد عساف وزوجته من حفل زفافهما

نشرت وسائل إعلام فنية، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، أول صورة تجمع الفنان الفلسطيني محمد عساف "محبوب العرب"، بزوجته ريم عودة.

كما نشرت زوجة الفنان عساف،ريم عودة صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي" إنستغرام"، حيث علقت عليها قائلة: ”اللهم بارك لنا“.

وكان المغني والمنتج الفلسطيني قاسم النجار قد نشر أول أمس، صورة جمعته بالفنان عساف عبر صفحته الرسمية في موقع ”فيسبوك“، حيث هنأه على الزواج السعيد معربًا عن فرحته بوجود مناسبة في عام 2020 وسط زخم الأحداث السيئة على بلدان العالم.

وقال قاسم النجار في تعليقه: ”وأخيرًا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة“. وفق ارم نيوز

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ويعتبر الفنان عساف أحد أبرز الأصوات التي أنجبتها فلسطين خاصة والوطن العربي عامة، بشهادة أشهر المطربين، إذ أحيا عشرات الحفلات والسهرات المباشرة بمختلف البلدان منها أوربية.

وأقيم حفل زواج الفنان عساف في دبي واقتصر على الأهل والمقربين في إحدى الصالات، حيث شكل الخبر صدم للجمهور خاصةً أنه جاء من دون سابق إنذار بوجود علاقة حب يعيشها محبوب العرب.