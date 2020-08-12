بالفيديو.. إليسا تبكي على الهواء مباشرة: “دا ذل”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 02:16 مساءً - قالت الفنانة اللبنانية إليسا إن الطبقة السياسية التي تحكم لبنان تعد أسوأ طبقة جاءت في البلاد.

وكانت الفنانة إليسا، قد دخلت في نوبة من البكاء على الهواء، أثناء حديثها عن تفجير مرفأ بيروت، موجهة الشكر والتقدير لكل الدول التي دعمت وساندت لبنان عقب الكارثة.

وأشادت إليسا في الوقت ذاته، بالدور المصري في تلك الأزمة، ووقوفه بجانب الدولة اللبنانية، واصفة ما حدث في مرفأ بيروت بـ”هيروشيما 2″ قائلة: “نحن أيام الحرب لم نعش ما عشناه في ذلك اليوم”.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على التلفزيون المصري، أنه من غير الصحيح أن يتم تخزين مواد متفجرة في مرفأ لبنان، الذى يعد الشريان الحيوي للدولة، ويجلب من خلاله كل شيء للبلاد.

كما نوهت بأن الشعب اللبناني لن يكتفى برحيل رئيس الحكومة بل كل الطبقة السياسية، “كلن يعنى كلن.. الطبقة السياسية الحالية مستعدة أن يدعكو على جثث العالم”، مشددة على أن تقديم المساعدات للبنان على الهواء يعد شيئا مذلا، معتذرة على الهواء من استكمال المداخلة بسبب البكاء، وقطعت المكالمة ثم عادت مرة أخرى.