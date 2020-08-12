فلوكس يغادر المستشفى بعد عملية جراحية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 02:16 مساءً - ‏55 دقيقة مضت أخبار المشاهير 35 زيارة

غادر الفنان فاروق فلوكس المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية، خلال اليومين الماضيين، عقب استقرار وضعه الصحي.

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وحسب وسائل إعلام قال فلوكس إنه أجرى عملية استئصال للمرارة، ورافقته ابنته نظرًا لكبر سنه حتى أصبح بحالة صحية جيدة، مبينا أن الأطباء نصحوه بالراحة التامة لمدة أسبوع على الأقل.

وتابع الفنان قائلا إنه سيعود للمستشفى بعد أيام لمتابعة حالته الصحية مجددا، موجها الشكر لكل من قام بالاطمئنان على صحته، كما أثنى على موقف أسرته التي وقفت بجانبه.

يذكر أن الفنان القدير فاروق فلوكس يغيب عن الظهور في أعمال فنية منذ 3 أعوام، بينما يضم في أرشيفه الفني العديد من الأعمال المتميزة التي تركت أثرا لدى المشاهد، منها ما هو على شاشة السينما، ومنها ما هو في التليفزيون والمسرح.