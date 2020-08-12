شاهد : ردة فعل مسنة لبنانية تجاه موظف سعودي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو يظهر قيام سيدة لبنانية مسنة برد فعل قوي تجاه أحد كوادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يقدم مساعدات للمتضررين في أعقاب الانفجار بمرفأ بيروت.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تداوله النشطاء ونشرته أيضا قناة الإخبارية السعودية الرسمية، عضو الكادر بمركز الملك سلمان وهو يطلب سيارة لإيصال المساعدات لمنزل المسنّة التي "لم تستطع حبس دموعها".

يذكر أن المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشمل "سلالا غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب"، وفقا لموقع cnn عربي.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، قد أعلن استقالة حكومته الإثنين، وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة والعنيفة التي تشهدها شوارع لبنانية عدة اعتراضا على تعاطي الحكومة مع ملف الانفجار، في الوقت الذي أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، على أن إحالة ملف "انفجار بيروت" للمجلس العدلي الخطوة الأولى عل طريق كشف الحقائق المتعلقة بـ"الكارثة".