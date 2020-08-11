سمير صبري: عبد الحليم طلب مني جلب هذه الفنانة له ليغيظ سعاد حسني بها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 09:16 مساءً - ‏32 دقيقة مضت أخبار المشاهير 57 زيارة

روى الفنان سمير صبري ذكرياته مع التلفزيون المصري والفنان الكبير عبد الحليم حافظ .

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وقال “صبري” في لقاء مع برنامج “التاسعة”: عبد الحليم حافظ طلب مني استضافته رفقة الفنانة نيلي وشرب فنجان من القهوة.

وأضاف: حينها قامت نيلي بقراءة الفنجان له فوقتها غنى لها أغنية قارئة الفنجان لكي تكون دعاية للأغنية.

وأردف: عبد الحليم طلب مني إحضار نيللي في الحلقة لكي يغيظ سعاد حسني بها لأن العلاقة بينهما كانت متوترة حينها.