شاهد: غراب يقوم بعمل بطولي على طريق عام

تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لقطات لغراب يقوم بموقف بطولي لإنقاذ حيوان صغير، كانت حياته معرضة للخطر.

ويظهر الفيديو حيوان صغير يقف وسط الطريق، بينما تقترب منه بعض السيارات التي كادت تدهسه، لولا تدخل غراب قام بمحاولة ناجحة لإنقاذه.

وبين الفيديو الغراب وهو يضرب الحيوان الصغير بمنقاره ليجبره على التوجه إلى جانب الطريق، حفاظا على حياته.

ويعتقد بعض الناس أن جميع الحيوانات تفتقر إلى الذكاء الذي يمتلكه البشر، وأنها ربما لا تستطيع التفكير بطريقة صحيحة في المواقف الصعبة.

لكن هناك مشاهد في الحياة البرية تظهر قدرا كبيرا من الذكاء لدى بعض الحيوانات، كما أنها تكشف جانبا بطوليا لكائنات حية يعتبرها البعض مصدرا للتشاؤم.