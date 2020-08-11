شاهد: فنانة عربية تبارك بزواج الفنان عساف

علق الفنان الفلسطيني محمد عساف ، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020، على مباركة عدد من الفنانين والنجوم على زواجه.

وجّهت الفنانة الأردنية ديانا كرزون التهنئة لمحبوب العرب الفلسطيني محمد عساف، بعد إعلان خبر زواجه.

ونشرت الفنانة الأردنية صور للفنان عساف عبر صفحتها على مواقع التواصل تويتر، حيث علقت عليها قائلة: "محمد يا عريس الف الف مبروك الله يتمّملكم على خير يارب وتتهنو ويبعد عنكم عيون الناس خبر مفرح جدا كل التوفيق".

وكان المغني والمنتج قاسم النجار قد نشر صورة جمعتهما عبر صفحته الرسمية في موقع ”فيسبوك“، حيث هنأه على الزواج السعيد معربًا عن فرحته بوجود مناسبة في عام 2020 وسط زخم الأحداث السيئة على بلدان العالم.

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وقال قاسم النجار في تعليقه: ”وأخيرًا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة“.

الجدير بالذكر أن حفل زواج الفنان محمد عساف أقتصر على الأهل والمقربين في إحدى الصالات، حيث شكل الخبر صدم للجمهور خاصةً أنه جاء من دون سابق إنذار بوجود علاقة حب يعيشها محبوب العرب.