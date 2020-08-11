بيع نظارة غاندي بعد العثور عليها في مظروف بريدي

عثر موظفون بريطانيون على نظارة الزعيم الهندي المهاتما غاندي، داخل مظروف بريدي في مكتب مزادات ببريستول في بريطانيا

ونقلت وسائل إعلام بريطانية، إن خبير مزادات قال إنه سيتم عرض نظارة غاندي للبيع عقب العثور عليها، حيث وضعها مجهول في صندوق البريد، وبقيت عالقة في الصندوق حتى عثر عليها أحد الموظفين.

وأعلن الخبير البريطاني أندرو ستوي أنه من المتوقع أن تباع النظارة بما يقرب من 15 ألف جنيه إسترليني، بحسب موقع سبوتنيك.

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واشتهر الزعيم الهندي الشهير بنظارته ذات الإطار الدائري، وقال ستوي: "هي حقا النظارة الدائرية الشهيرة المطلية بالذهب".

وأوضح مالك النظارة أنها انتقلت عبر أجيال عائلته، بعدما حصل عليها أحد أفراد العائلة من غاندي أثناء زيارته لجنوب أفريقيا في 1920.

ومن المقرر أن تعرض النظارة في مزاد عبر الإنترنت يوم 21 أغسطس/آب الجاري.