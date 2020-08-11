وفاة محمود ياسين .. أشرف زكي يكشف التفاصيل

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 12:13 صباحاً - ‏53 دقيقة مضت أخبار المشاهير 598 زيارة

نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تردد من أنباء حول وفاة النجم الكبير محمود ياسين.

Advertisements

وأكد نقيب الممثلين في تصريح خاص لمصراوي، أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وحالة النجم الكبير جيدة، وما يتردد مجرد شائعات، مطالبا مروجي الشائعات بالتوقف عن اختلاق مثل هذه الأخبار.

وكانت الفنانة الكبيرة شهيرة قد قالت في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، إن حالة زوجها الفنان الكبير محمود ياسين بخير، ولم تتدهور أو تسوء كما يقال، كما أنها تتخذ كافة إجراءات الوقاية في تعامل أي شخص معه، حتى أبنائهم.

النجم محمود ياسين يعتبر من أهم نجوم السينما المصرية، ومن أهم أعماله “الرصاصة لا تزال في جيبي”، “أفواه وأرانب”، “الخيط الرفيع”، “أنف و3 عيون”، “نحن لا نزرع الشوك”، “أغنية على الممر”، وغيرها.