المياه اقتحمت المنازل.. كارثة تضرب إثيوبيا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 10 أغسطس 2020 05:14 مساءً - تعرضت إثيوبيا لكارثة إنسانية، وخاصة منطقة عفار، حيث تسببت الفيضانات الغزيرة في نزوح الآلاف من الأشخاص من منازلهم .

ووفقًا لموقع “بوركينا. كوم”، أكد مكتب تنسيق برنامج الوقاية من الكوارث والأمن الغذائي في منطقة عفار، أن 32 ألف شخص قد نزحوا من منازلهم بسبب فيضان نهر أواش .

وتسبب نهر أواش وبعض الأنهار الفرعية فى حدوث فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة وسيول على المنطقة .

ولفت الموقع إلى أن أميبارا ودوبتي وأيسيتا وأفامبو هي من بين المناطق المتضررة بشدة في المنطقة .

وفضلا عن النزوح، تسببت الفيضانات في فقد مئات الأشخاص، ممتلكاتهم ونفوق العشرات من الحيوانات والمواشي، ولذلك فيحتاج عشرات الآلاف من النازحين إلى مساعدات إنسانية عاجلة .

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، ذكر رئيس منطقة عفار أن الإدارة تفعل كل ما في وسعها لمساعدة المتضررين من الفيضانات .

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لكن متابعين إثيوبيين على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي أكدوا أن ما تم إنجازه حتى الآن من الحكومة لا يكاد يذكر مقارنة بحجم الضرر اللاحق بالمنطقة .