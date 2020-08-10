وفاة اليوتيوبر الشهير مصطفى الحفناوى بعد تعرضه لجلطة

توفي اليوتيوبر المصري مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.

يذكر أن اليوتيوبر مصطفى الحفناوي يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا قد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات. وفق اليوم السابع

ويتعافى بعض الأشخاص تمامًا من جلطة المخ، ولكن أكثر من ثلثي الناجين من السكتة الدماغية يعانون من نوع من الإعاقة.

وكانت قد تحولت منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال الفترة الأخيرة، لحملة للدعاء لليوتيوبر حفناوي، بعد إصابته بنزيف في المخ وبسبب تشخيصه خطأ أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.

واستقبل حفناوي الكثير من الدعم من قبل الفنانين بعد زيارة النجم تامر حسني له في المستشفى منذ أيام، لرفع الروح المعنوية لاصدقائه.