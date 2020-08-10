عساف يحتفل بزفافه سرا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 10 أغسطس 2020 02:17 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 117 زيارة

احتفل المطرب الفلسطيني محمد عساف بزفافه علي فتاة من خارج الوسط الفني في السر.

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ونشر المطرب والمنتج قاسم النجار صورة جمعته بـ” عساف” علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك ” وهنأه فيها بزفافه معربا عن فرحه بوجود أخبار مفرحة وسط الأحداث السيئة في 2020 .

كما شارك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من حفل زفاف محمد عساف زاعمين أنه أقيم في إمارة دبي .

وبحسب بعض المواقع الإخبارية فأن العروس تدعي ريم عودة وتبلغ من العمر 22 وهي فلسطينية الجنسية من غزة و والدتها دنمركية وعاشت مع أهلها في المملكة العربية السعودية .