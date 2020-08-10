شاهد: مواجهة عنيفة بين قطيع من حيوانات السرقاط وافعى كوبرا عملاقة

تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مواجهة عنيفة بين حيوان السرقاط وأفعى كوبرا عملاق.

ويظهر الفيديو للوهلة الأولى الحيوانات شديدة الرقة وغير المؤذية تحيط بكوبرا عملاقة، والتي بدورها تحاول إخافتها بالقفز، وبعد كر وفر بين المتنافسين ، غادرت الأفعى المكان دون أن تلحق الأذى بحيوانات السرقاط.

تعرف حيوانات السرقاط أنها محصنة ضد سم الأفعى، وهذا هو السبب الرئيسي لعدم خوفها من مهاجمة الكوبرا، وعلى الرغم من أنها تتغذى بشكل أساسي على الحشرات إلا أن السحالي والثعابين تكون أحيانًا من بين فرائسها.

السُرقاط جنس من الحيوانات يتبع فصيلة السموريات من رتبة اللواحم. ومعنى اسمه (ميركات) باللغة السواحلية هو قط الصخور. والسرقاط ليست بذات صلة بالقطط.

وتعيش في مجموعات تصل إلى 30 فرداً في السهول المنفتحة القاحلة، وموطنها الأصلي صحراء كالهاري في أفريقيا الجنوبية حيث تشاهد وهو تتشمس قرب جحورها، كما توجد في بتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق.