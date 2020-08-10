وفاة فنان سوري شهير بفيروس كورونا

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين، وفاة الفنان السوري طوني موسى، بفيروس كورونا المستجد في أحد مشافي دمشق بعد تدهور حالته الصحية.

وقال نجل الفنان السوري موسى في بيان أوردته قناة روسيا اليوم، إن والده دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا ويخضع للعلاج المناسب.

وشارك الفنان طوني موسى في العديد من الأعمال منها :“الدمعة الحمراء“ و“ فوزية“ و“رجال وضباب“ و“انتقام“ و“جدار الزمان“ و“شيما“ و“وداعًا زمن الصمت “ و“ بقايا دموع“ و“ غدًا يوم آخر“ و“عذراء الرمال“ و“تخت شرقي“ و“وراء الشمس“ و“ أبو جانتي“ و“باب الحارة“.

وقدم ”طوني موسى“ أعمالًا مسرحية خلال مسيرته الفنية منها:“عودة الغائب“ و“انكسر الحيط“ و“مات وما تاب“ و“الناس إللي في السما الثامنة“ و“الرجل الذي على الملائكة“، أما سينمائيًا فقدم:“عندما تغيب الزوجات“ و“عشاق“ و“ الفخ“.

الجدير بالذكر أن الفنان السوري طوني موسى ممثل سوري من مواليد العاصمة السورية دمشق، بدأ مشواره الفني العام 1974 من خلال المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، ثم أصبح عضوًا بنقابة الفنانين السوريين في أيلول/سبتمبر 1985.