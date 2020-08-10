تراند اليوم : هيفا تشيد بالطفلة المصرية – صورة

اشادت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، بالطفلة المصرية هند النجار، التي اعلنت تبرعها بمئة جنية مصري، لصالح متضرري تفجير مرفأ بيروت.

نشرت هيفا صورة الفتاة عبر صفحتها، وعلقت قائلة: (طفلة مصرية تبرعت ب ١٠٠ جنيه كانت قد ادخرتها من مصروفها وكتبت عليها من هند إلى بيروت كان نفسي اشتري بيها حاجات كتير بس انتوا محتاجينها انتوا أهم).

الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي عبّرت عن غضبها الكبير من كل ما يحدث في وطنها، وكيف تتحكّم الطبقة السياسية بالشعب، وقالت: (فينا نطلب طلب صغير؟ ما بدنا نموت منفجرين! اتركوا ربنا يرسم قدرنا مش انتو)

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وتابعت: (بدنا نعيش بكرامة! لبنان بيستحق يكون بخير وشعبه يكون بأمان!).