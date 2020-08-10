تراند اليوم : رفض استئناف محمد وزيري في قضيته مع هيفا

رفض قاضى غرفة المشورة في محكمة استئناف الجيزة، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من قِبل محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى السابق، على تجديد حبسه 15 يومًا بتهمة سرقة الأموال وخيانة الائتمان، واستمرار الحبس، وقال ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي في تصريحات صحفية أن النيابة ستستكمل التحقيقات مع وزيري خلال الأيام القادمة.

على صعيد آخر، أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد، بحبس محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، 4 أيام على ذمة التحقيق بعد توجيه له تهمة الاستيلاء على أموالها والنصب عليها.

كانت محكمة أسرة قصر النيل رفضت الدعوى المٌقدمة من الملحن والمنتج ابمصري محمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، خصوصاً أنه لم يقدم مستند رسمي يثبت الزواج رغم تأجيل جلسات المحكمة لأكثر من مرة.

الوزيري تقدم بتِلك الدعوى محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهام هيفا له بسرقة أموالها وعقارتها.

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