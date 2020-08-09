وفاة فنان مصري شهير اليوم

أعلنت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد 9 أغسطس 2020، وفاة الفنان المصري ابراهيم الشرقاوي في أحد مشافي القاهرة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 72 عامًا.

وأثار خبر وفاته ضجة واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسط حزن زملائه الفنانين في جمهورية مصر والعالم العربي والخليج خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر الفنان المصري أحمد صيام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله أخويا الكبير وصديقه الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوى، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله فسيح جناتك، مع السلامة يا إبراهيم”.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن نقيب الممثلين المصريين اشرف زكي، حيث قال :"توفي الراحل ابراهيم الشرقاوي عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض وتدهورت صحته خلال الأيام الماضية".

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وبين نقيب الممثلين المصريين أن الجنازة من المقرر أن تبدأ خلال الساعات القليلة الماضية وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

والفنان إبراهيم الشرقاوي مواليد 3 أفريل 1948 هو ممثل مصري، عمل الإذاعة والتلفزيون والمسرح، شارك في العديد من الأعمال خاصة في فترة الثمانينات من القرن العشرين، قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية في أواخر التسعينيات، من أبرز أعماله (الحرافيش، الهلفوت، النمر والأنثى).

وحاصل على بكالوريوس فنون مسرحية، تخرج من معهد الفنون المسرحية دفعة عام 5791 ومن أبرز أعضاء دفعته الذين حققوا نجومية كبيرة كل من فاروق الفيشاوي، ومحمود مسعود، ووجدي العربي.