بسبب الإهمال.. الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 9 أغسطس 2020 06:13 مساءً - ‏36 دقيقة مضت أخبار المشاهير 148 زيارة

نشرت الفنانة ريم البارودى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تعلن فيه عن وفاة مساعدتها بسبب الإهمال.

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وقالت ريم البارودى: “لا حول ولا قوة إلا بالله بقالي كتير ماتوجعتش..آية اللي كانت مساعدتي بنت شابة زي الفل وهي كانت آية في الجمال والاحترام توفيت حادثة إهمال استغفر الله العظيم .. إن لله وإن إليه راجعون .. البقاء لله والدوام لله وحده”.

يذكر أن ريم البارودى شاركت فى رمضان الماضى فى مسلسل “جمع سالم” مع الفنانة زينة.

كما تقدم ريم البارودى حاليا برنامجا على قناة النهار بعنوان “شارع النهار” والذى عادت إليه بعد إلغاء قرار الوقف.