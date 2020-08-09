مفاجآت جديدة في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 9 أغسطس 2020 06:13 مساءً - رفضت غرفة المشورة في محكمة الجيزة الكلية في مصر، اليوم الأحد، استئناف مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محمد وزيري، على قرار تجديد حبسه 15 يوما.

وقال محامي هيفاء وهبي، ياسر قطنوش، إن استئناف وزيري تم رفضه، وتقرر استمرار حبسه 15 يوما، بقسم شرطة الشيخ زايد، على ذمة قضية الاختلاس.

وأشار قطنوش، إلى أنه سيتم استكمال التحقيقات مع مدير أعمال موكلته، في التهم الموجهة إليه أمام نيابة الشيخ زايد، لافتا إلى أنه تم تقديم مستندات تُثبت اختلاس وزيري لأموال هيفاء، على عكس ما كان يُردد بأنه لا توجد أي أدلة على الاتهامات الموجهة إليه.

وأكد أن هناك مفاجآت كبيرة ستظهر في القضية، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم التقدم ببلاغات جديدة ضد محمد وزيري، ولكن سيتم الإعلان عن تفاصيلها في حينها.

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وكانت النيابة في مصر، قد قررت تجديد حبس محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، لمدة 15 يوما إضافية، على ذمة التحقيق بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة.

ووجهت النيابة لوزيري تهمة النصب والاحتيال واستغلال التوكيل الذي منحته له الفنانة هيفاء للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها في مصر.

يذكر أنه تم القبض على وزيري، في وقت سابق، بعد إثبات التهم الموجهة له من قبل محامي الفنانة.

كما قضت محكمة أسرة قصر النيل، في وقت سابق، برفض الدعوى المُقدمة من وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي الدعوى التي تقدم بها محاولا إثبات الزواج أمام المحكمة، بعد اتهامها له بسرقة العديد من الأموال والعقارات، ولكنه لم يتقدم بأصل العقود.