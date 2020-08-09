وفاة فنان مصري شهير شارك عادل إمام في كثير من الأعمال

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 9 أغسطس 2020 05:12 مساءً - أعلن الفنان المصري منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي عن عمر يناهز الـ72 عامًا.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فأن الفنان إبراهيم الشرقاوي، توفي في صباح اليوم الأحد، ويتم دفنه الآن بمدافن أسرته في القاهرة.

إبراهيم الشرقاوي مواليد 3 أبريل 1948 هو ممثل مصري، عمل الإذاعة والتلفزيون والمسرح، شارك في العديد من الأعمال خاصة في فترة الثمانينات من القرن العشرين، قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية في أواخر التسعينيات، من أبرز أعماله “الحرافيش، الهلفوت مع الزعيم عادل إمام ، النمر والأنثى مع عادل إمام أيضا”.

الفنان من مواليد 28 يوليو عام 1948 حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية، تخرج من معهد الفنون المسرحية دفعة عام 5791 ومن أبرز أعضاء دفعته الذين حققوا نجومية كبيرة كل من فاروق الفيشاوي، ومحمود مسعود، ووجدي العربي.

والتحق إبراهيم الشرقاوي فور تخرجه وإنهاء فترة تجنيده بفرقة “المسرح القومي”، وشارك في بطولة بعض المسرحيات الجادة، من أبرزها “الفارس والأسيرة” التي قام ببطولتها نور الشريف، وفردوس عبد الحميد، كما شارك في مسرحية “مجنون ليلي”، وقد جذبت هذه الأدوار المسرحية انتباه المخرجين السينمائيين والتلفزيونيين إلى موهبته.