سلوي الجراش تطلب الدعاء بعد إصابتها بـ”كورونا”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 9 أغسطس 2020 05:12 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 48 زيارة

أعلنت الفنانة البحرينية ، سلوي الجراش ، أمس السبت أنها مصابة بفيروس ” كورونا” المستجد .

و طالبت جمهورها علي صفحتها الرسمية علي موقع ” إنستجرام ” بالدعاء لها كما وجهت لهم الشكر لدعمهم لها والسؤال عنها ،لافتة إلي أنها تشعر بتحسن حالتها .

و أضافت :” بما أن الحالة النفسية لها تأثير كبير و أكثر من 50% للتعافي من فيروس ” كورونا” ، وروني محبتكم و تعليقاتكم الحلوة والطاقة الإيجابية و نكت ومنشن فيديوهات ضحك ” .