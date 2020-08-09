شاهد: بالوعة تنقذ سائق دراجة نارية من الموت المحقق

نشرت وسائل إعلام عربية، مقطع فيديو، يوثق لحظة نجاة شخص على متن دراجة نارية بأعجوبة من الموت بعدما انقلبت شاحنة لنقل النفايات جراء فقدان السائق السيطرة عليها.

ويظهر مقطع فيديو كيف انتقلت الشاحنة في أحد شوارع تايلاند، والتي كانت تسير بسرعة كبيرة إلى الاتجاه المعاكس وانقلابها، في الوقت الذي مر فيه شاب على متن دراجة نارية.

وحسب الفيديو يمكن القول أن الموت كان محتوما على الشاب، إلا أن المعجزة كان لها نصيب في هذا الحادث. إذ سقط الشاب في بلوعة للصرف الصحي لحظة انقلاب الشاحنة ما جنبه الموت. هذا وأصاب الشاب بكدمات بسيطة وآلام في الرقبة.