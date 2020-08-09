فنانة خليجية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة البحرينية، سلوى الجراش، يوم أمس السبت، عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مطالبة جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بدعمها نفسياً حتى تنتصر على المرض.

وشاركت الفنانة الجراش، رسالة شكر على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، شكرت إلى كل من سأل عنها، مشيرة إلى أنها تشعر بتحسن حالتها.

وحثت الفنانة البحرينية جمهورها ومحبيها على دعمها نفسيا بقولها: "بما أن الحالة النفسية لها تأثير كبير وأكثر من 50% للتعافي من وباء كوفيد 19 وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوة والطاقة الإيجابية ونكت ومنشن فيديوهات أضحك".

والجدير بالذكر أن الجراش هي مغنية وممثلة بحرينية، بدأت مشوارها الفني عام 2006 من خلال مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج "نجوم الخليج"، ثم اتجهت إلى التلفزيون وشاركت في بطولة عدة مسلسلات، منها "شوية أمل"، "الخادمة"، "عندما يزهر الخريف" وغيرها.