إعتزل حسين الجسمى لهذه الاسباب وفنانة شهيرة تطالبه بالتراجع

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 9 أغسطس 2020 11:13 صباحاً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 376 زيارة

فجرت فنانة شهيرة مفاجأة من العيار الثقيل مشيرة إلى صحة الأخبار عن اعتزال المطرب الإماراتي حسين الجسمي.

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ألمحت الفنانة سوزان نجم الدين إلى تفكير الفنان حسين الجسمي في الاعتزال مطالبة إياه بالتراجع عن الفكرة.

ونشرت سوزان نجم الدين صورة لحسين الجسمي تكشف عن تفكيره في الاعتزال وعلقت قائلة: حسين الجسمي كلنا نحبك ومن أساءوا لك أساءوا لأنفسهم وأنت أكبر من كل تلك المهاترات.

وكانت أنباء ترددت عن تفكير الجسمي في الاعتزال بسبب اتهامه بأنه “نحس” من رواد التواصل الاجتماعي وبخاصة بعد كتابته تغريدة في لبنان ثم وقوع انفجار بها .