شاهد: لحظات مؤثرة للقاء كلاب بأصحابهم بعد انفجار بيروت

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو، يوثق لحظات مؤثرة للقاء كلاب بأصحابهم بعد أن فرقهم انفجار مرفأ بيروت.

ويظهر الفيديو إقبال الكلاب على أصدقائهم بشوق بعد انفصالهم في ظل الظروف العصيبة التي نتجت عن الانفجار الذي راح ضحيته عشرات القتلى وآلاف المشردين.

الجدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الماضي وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وخلف أضرارًا مادية وبشرية كبيرة، ووفقًا لآخر إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية التي أعلنت اليوم ارتفع أعداد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 وعدد الجرحى يتجاوز الـ 6 آلاف