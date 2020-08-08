تكلف أكثر من 12 مليوناً وبه 120 جلسة عائلية.. وزير السياحة يزور مشروع “حدائق سما أبها”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 8 أغسطس 2020 08:16 مساءً - ‏15 دقيقة مضت أخبار المشاهير 20 زيارة

زار وزير السياحة أحمد الخطيب اليوم السبت مدينة أبها، حيث تفقد مشروع “حدائق سما أبها” والمقومات السياحية والاستثمارية بالمشروع الواقع شمال المدينة.

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وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن المشروع تكلف أكثر من 12 مليون ريال وأُنجز بالكامل، وبه مسطحات خضراء بمساحة 145 ألف متر مربع و120 جلسة عائلية ودورات مياه ومرافق عامة، وطرق يزيد مجموع أطوالها على 5 كلم.

وأكد أن المشروع ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري التي يقودها أمير المنطقة، وبدعم وزير الشؤون البلدية والقروية، وتهتم بمبدأ الاستدامة للمحافظة على جاذبية الحدائق في التصميم ومواكبتها للتخطيط العمراني .

وزار الوفد “قلعة شمسان” التاريخية المشيدة بالأحجار، وهي من أبرز المعالم الأثرية في المدينة، وعُرفت بمدفع رمضان، وبها 3 أبراج دفاعية، حيث تشير بعض المصادر إلى أنها تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد.