“الشريان” يعود ببرنامج مسابقات على “إم بي سي”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 8 أغسطس 2020 08:16 مساءً - ‏21 دقيقة مضت أخبار المشاهير 15 زيارة

أعلن الإعلامي داود الشريان عن عودته للشاشة مرة أخرى بشكل مختلف، حيث ظهر في دعاية لبرنامج مسابقات سيذاع على قناة إم بي سي.

وقال الشريان، في فيديو دعائي للبرنامج، إنه عائد ببرنامج مسابقات للعائلات تحت اسم “تحدي العائلات”، وهو يتضمن “سواليف ودردشات”، ويتضمن مسابقات في المعلومات بين عائلتين.

يُذكر أن آخر ما قدمه الشريان كان برنامج “مع داود الشريان” على قناة SBC وكانت آخر حلقاته في شهر مارس العام الماضي 2019م.