اخت هيفاء وهبى تستعرض مؤخرتها بعد نفخها “أنا أنثى نار”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 8 أغسطس 2020 07:20 مساءً - ‏35 دقيقة مضت أخبار المشاهير 177 زيارة

لازالت ​رولا يموت​ تحاول قدر الإمكان أن تثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها الجريئة، لتنشر مؤخرا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر هذه الوسائل، صورة استعرضت فيها مؤخرتها بعد نفخها ، وعلقت عليها قائلة: “أنا أنثى أنا نار”.

وعلى الرغم من انها ليست المرة الأولى التي تظهر بها يموت بهذه الطريقة، إلا انها تعرّضت للعديد من الانتقادات من قبل المتابعين.