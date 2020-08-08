منوعات

اخت هيفاء وهبى تستعرض مؤخرتها بعد نفخها “أنا أنثى نار”

0 نشر
admin 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

فنون - كتب امير التهامي في السبت 8 أغسطس 2020 07:20 مساءً - ‏35 دقيقة مضت أخبار المشاهير 177 زيارة

لازالت ​رولا يموت​ تحاول قدر الإمكان أن تثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها الجريئة، لتنشر مؤخرا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر هذه الوسائل، صورة استعرضت فيها مؤخرتها بعد نفخها ، وعلقت عليها قائلة: “أنا أنثى أنا نار”.

وعلى الرغم من انها ليست المرة الأولى التي تظهر بها يموت بهذه الطريقة، إلا انها تعرّضت للعديد من الانتقادات من قبل المتابعين.

View this post on Instagram

Advertisements

A post shared by Rola Yammout | رولا يموت (@rola_yammout_official) on Jul 17, 2020 at 7:15am PDT

شاركها
Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا