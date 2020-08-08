قمر عارية تستعرض رحلتها على اليخت بفيديو فاضح

فنون - كتب امير التهامي في السبت 8 أغسطس 2020 07:20 مساءً - ‏3 ساعات مضت أخبار المشاهير 639 زيارة

شاركت الفنانة قمر الجمهور شريط فيديو من أجواء إجازتها الصيفية ا، بدت خلاله وهي تستجم على متن يختٍ في عرض البحر .

أطلت قمر خلاله وهي ترتدي مايوه منقوش باللونين البني والأبيض وبدت في بعض اللقطات وهي ترتدي فوقه تنورة من الشيفون باللون الأسود .

يذكر أن المغنية اللبنانية شاركت في وقت سابق الجمهور صورة نشرتها عبر حسابها في تطبيق انستقرام ، أطلت خلالها وهي ترتدي مايوه بكيني نسقته مع هوت شورت رمادي .