بعد إنجابها فى هذا السن .. فيفي عبده تنشر صورة ابنتها داخل غرفة الولادة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 8 أغسطس 2020 07:20 مساءً - ‏4 ساعات مضت أخبار المشاهير 371 زيارة

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بصورة لابنتها، أثناء الاستعداد للولادة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

Advertisements

وظهرت فيفي وابنتها داخل غرفة الولادة بأحد المستشفيات.

يشار إلى أن هنادي، ابنة فيفي عبده، وضعت مولودًا جديدًا قبل يومين، وشكرت فيفي جمهورها وزملاءها في فيديو عبر إنستجرام، بعد تقديم التهنئة لها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي”، الذي عرض رمضان الماضي.