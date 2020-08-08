شاهد: فنانة لبنانية تنشر فيديو يوثق لحظة إصابتها في انفجار بيروت

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مقطع فيديو، يوثق لحظة تعرضها للإصابة خلال الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت

ويبين المقطع المصور الذي شاركته نادين نجيم عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أنها كانت تقف بجوار النافذة الزجاجية أثناء تصويرها الحريق، كما يوضح أن منزلها كان قريبا من موقع التفجير.

وبعد ثوان، وقعت لحظة الانفجار، لتصرخ الممثلة اللبنانية وتقع أرضا، ثم ينقطع التصوير.

وعلقت على المقطع المصور: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التليفون وصرخت هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة أنني مازلت عايشة".

وكانت نادين نجيم قد كشفت لجمهورها، الأربعاء الفائت، أنها تعرضت لإصابات بالغة بسبب الانفجار، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير.

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وقالت الفنانة اللبنانية: "أشكر ربي أولا، لأنه رجع وخلقني وأعطاني عمر جديد".

وتابعت نادين نجيم بقولها: "الانفجار كان قريب والمنظر ليس مثل الكلام أبدا، وكل من سيمر على منزلي سيرى الدم أينما كان وأن المنزل كله محطم، لكننا لا زلنا كلنا على قيد الحياة بحمد الله ألف مرة".

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد قالت إن كمية كبيرة جدًا من الأمونيوم كانت موجودة بمكان الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مشيرة الى ان المعلومات الأمنية تتحدث عن وجود 2700 طن من مادة الأمونيوم المصادرة كانت موجودة بالمرفأ وتسبب بزيادة عدد الانفجارات.

وبحسب تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدا العنبر رقم 12، وهو مخزن للمفرقعات، حيث تسبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت مما أدري لوقوع المئات من المصابين في كافة أنحاء العاصمة وشمل الدمار المباني السكنية والسيارات والمتاجر.