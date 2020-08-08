هل تنبأ المسلسل الكرتوني"سيمبسون" بانفجار بيروت

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مشهدا قديماً من مسلسل “عائلة سيمبسون” الشهير الي تابعه الآلاف من الأطفال في الماضي، يحاكي طريقة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وظهر في الفيديو شخصاً ملتحياً يدخل إلى متجر للذخائر، ويحدث انفجاراً عن طريق الخطأ بعد وصول النار إلى إحدى القنابل.

ويعلق المغردون الذين تداولوا المقطع عبر منصات التواصل أن الشكل الذي أحدثه انفجار “سميبسون” قريب جدًا من طريقة انفجار مرفأ بيروت.

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يشار إلى أنه يربط ناشطون بين مشاهد المسلسل الكرتوني “سيبمسون” وأحداث جديدة على الساحة السياسية والاجتماعية، تحصل على الواقع في السنوات الأخيرة.