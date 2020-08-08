تراند اليوم : هيفا وهبي: يا بلا دم!

عبرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، عن استيائها من الحالة السيئة التي وصلت إليها مستشفيات لبنان، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان بعد تفجير المرفأ.

كتبت وهبي عبر صفحتها: (حدا بيصدق أنه شخص راح يتبرع بدمه بمستشفى سان لويس طلبوا منه تمن كيس الدم، ولما قالهم مش حامل مصاري رفضوا يسحبوا دمه، رغم ان العالم بتموت بحاجة لدم يا بلا دم).

كانت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، حذرت المواطنين اللبنانين من انتشار الغازات السامة في سماء بيروت، جراء الانفجار القوي، الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء ٤ أغسطس/أب.

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يأتي هذا، بعدما وجهت زينب فياض الابنة الوحيدة لهيفا، دعواتها إلى الله كي يحفظ والدتها ووالدها، اللذان يعيشان في لبنان، فور وقوع الانفجار، وكانت المرة الأولى التي تدعو فيها علناً لوالدتها هيفا رغم القطيعة بينهما.

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