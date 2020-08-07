شمس الكویتیة تكشف فضائح من العیار الثقیل فى غرف نوم الفنانات!

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 7 أغسطس 2020 11:15 مساءً - ‏34 دقيقة مضت أخبار المشاهير 110 زيارة

أثارت الفنانة شمس الكویتیة، غضب متابعیھا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب كشف المستور عما یفعله سكرتیر أي فنانة، مشیرة إلى أن الفنانات لا یجیبون على أسئلة متابعیھم بأنفسھم، مشیرة إلى أن السكرتیر یقوم بكل شئ ویرد علیك بینما أنت متخیل

أن الفنانة من تحدثك ولكنك لا تعرف أنھ ذكر، حسب قولھا.

وكتبت شمس عبر حسابھا على موقع التدیونات القصیرة ”تویتر“ :“أغلب المشاھیر في عالم السوشال میدیا من فن

وریاضة وسیاسة مشغلین أدمن یعیش دور الحب والاھتمام في المعجبین ویجمعھم للتطبیل وسب المنافسین ویعیشھم

بالحب والغرام والمعجبین كل ظنھم إنھم متواصلین مع المشھور مو مع السكرتیر“.

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وأضافت: ”سنافري احمدوا ربكم انتو معاي حتى في موبایلي“.

وأعرب بعض المتابعین عن استغرابھم من غضب بعض معجبي الفنانین، بسبب ھذا التصریح، فردّت شمس:

”لأنھم مبنجین. المصیبة ھم یتابعون فنانة والي عایش الدور معاھم ذكر“